В новом словаре русского языка появятся иностранные слова, не имеющие аналогов

В новом словаре русского языка появятся иностранные слова, не имеющие аналогов
Для иностранных слов создадут отдельный словарь. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Минпросвещения РФ рассказали о планах составить новый словарь. В него войдут слова иностранного происхождения, не имеющие аналогов в русском языке.

Теперь для иностранных слов будет составлен отдельный словарь, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева во вторник, 6 июня, в ходе собрания Совета Федерации.

«В нормативный словарь отдельно войдет перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребимых аналогов в русском языке», — рассказала она.

Также было сказано, что нормативные словари будут проходить обязательные экспертизы, к которой будут привлечены не только специалисты в области филологии, но и специалисты в области психологии и права.

Напомним, что в конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования иностранных слов не имеющих аналогов в русском языке.

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