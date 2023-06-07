Гастроэнтеролог Карабан назвала продукты, которые полезно есть летом

Гастроэнтеролог Елена Карабан поделилась рационом полезной еды в летний сезон, а также рассказала, какие продукты лучше избегать.

Лучшая еда для начала дня — каша. В ней содержится много быстрых углеводов, которые дают заряд энергии на целый день. Также такая пища подойдёт перед походами на пляж. В течение дня лучше питаться нежирным мясом или птицей. Идеально подойдёт и рыба.

Вечером еда должна быть лёгкой для организма. На ужин хорошо приготовить салат из свежих овощей, морепродукты или овощи на гриле. Стоит ограничить себя в употреблении жирной, острой и солёной пищи.

Идеальные напитки в летнюю жару — не менее горячие напитки. Они способствуют усилению теплоотдачи организма, это позволит легче перенести жаркую погоду, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». А вот любителям кофе стоит ограничить его употребление до трёх чашек в день. Лучшей заменой будет морс.