Россиянам раскрыли секреты защиты личной информации от мошенников

Прошло чуть меньше половины 2023 года, но за этот период в Сеть утекли личные данные уже 197 миллионов человек. Показатель «слива» персональных данных людей возрос почти в два раза, если сравнивать с прошлым годом за тот же отчетный период.

Кибермошенничество в России — популярное преступление. Даже те граждане, которые не ведутся на очевидный развод, все равно не могут быть уверены в стопроцентной безопасности своей личной информации. Чтобы добиться полной безопасности в интернете, нужно соблюдать сразу ряд правил.

Не трогайте непонятные ссылки

Кликбейт — удачная находка не только для журналистов, но и для мошенников. Если на электронную почту приходит письмо о выигрыше невероятной суммы денег, сразу хочется кликнуть на ссылку и узнать подробности. Этого лучше не делать.

Если до кражи денег все же не дойдет, то украсть личные данные у сервиса-обманщика все же может получиться. В лучшем случае, обойдется массовыми спам-звонками. В худшем, личные вещи могут стать достоянием общественности.

Не скачивайте «взломы»

При скачивании приложений необходимо пользоваться только официальными магазинами. Все остальное — риск нарваться на неприятности. Об этом написали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

«Мод» на игру может принести на телефон вирусы и шпионские программы. В таком случае тоже могут пострадать деньги и персональные данные.

Что делать?

Чтобы обезопасить себя, стоит использовать надежные пароли и регулярно обновлять антивирус. Пароли от соцсетей лучше устанавливать везде разные. Также требуется периодически их менять. У немедийных персон шансы нарваться на «слив» данных небольшие, но они все еще сохраняются, так что лучше предостерегаться такого заранее.

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