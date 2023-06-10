Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продает свой бизнес в России

Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, продаёт свой бизнес и прекращает свою деятельность на территории России во втором квартале 2023 года.

В своём пресс-релизе компания Essity, производящая средства личной гигиены, сделала заявление о прекращении своей деятельности на территории России. Соглашение о продаже уже одобрено и подписано российскими властями. Сделка о продаже началась в апреле 2022 года и будет закрыта во втором квартале 2023 года, после получения всех денежных средств. Однако, кто стал покупателем бизнеса, не уточняется.

Компания была на российском рынке с 1994 года. Почти за 30 лет у неё образовалось три фабрики — в Светогорске Ленинградской области, а также в Советске и Веневе Тульской области. На данный момент в фирме работают более одной тысячи сотрудников.