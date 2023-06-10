В отеле Анапы постоялец с пистолетом оторвал мизинец соседу

В отеле Анапы постоялец с пистолетом оторвал мизинец соседу
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На территории отеля в курортной Анапе раздалась стрельба. Один из участников конфликта остался без фаланги мизинца.

Стрельбу устроили ночью 10 июня в отеле в селе Сукко. Там произошла ссора между 38-летним мужчиной из Ростова-на-Дону и 27-летним краснодарцем. Ситуация быстро накалилась, и ростовчанин взялся за пистолет. Из травмата он выстрелил в оппонента, попав ему в руку. У потерпевшего оказалась оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В МВД отметили, что оружие у стрелявшего находилось на законных основаниях. Пистолет у него изъяли, а самого стрелка задержали.

Краснодарца с травмой руки доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Уголовное дело пока не возбуждали.

Анапа отель стрельба сукко


 

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