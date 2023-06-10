Гражданина США арестовали в Москве по обвинению в сбыте наркотиков

Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения для гражданина США Тревиса Лика. Подозреваемый в организации сбыта наркотиков проведет ближайшие два месяца в СИЗО. Арест будет действовать до 6 августа.

В квартире экс-десантник и музыкант на Запорожской улице в Москве провели обыск, в ходе которого у американца были найдены весы, зип-пакеты, изоленту, а также «вещества неизвестного происхождения», которые отправили на экспертизу, сообщает телеканал РЕН ТВ. Показания на Тревиса Лика дала девушка, которую взяли с поличным при распространении запрещённых веществ.

Тревис Лик обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков, сообщается в пресс-службе Хамовнического суда. Свою вину американец отрицает. Иностранец заявил, что причину своего задержания не знает. В случае признания вины фигурантам дела грозит до 12 лет колонии.