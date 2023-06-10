В Шри-Ланке откроют курсы русского языка для полицейских

В туристическом центре Шри-Ланки, в субботу, 10 июня, русский дом в Коломбо открыл курсы русского языка в полицейской академии города Галле. Первая группа из 25 человек приступит к занятиям в ближайшее время.

Столица Южной провинции острова — порт Галле — является пересечением туристических маршрутов и особенно здесь много путешественников из России. На торжественной церемонии открытия курсов, после перерезания ленточки, с приветственной речью выступил заместитель руководителя МВД Шри-Ланки, генеральный директор полицейской академии Саддива Мадавате. Офицер назвал открытие этих курсов в стенах данного учебного заведения событием исторической важности.

Преподавателем на курсах стал педагог-русист, выпускник РУДН Феликс Фернандо. Уроки будут проводиться раз в неделю, позже число занятий планируют увеличить.