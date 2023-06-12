Суды, связь с Путиным и оппозиция: чем запомнился ушедший из жизни экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

В День России, 12 июня 2023 года, в Италии скончался экс-премьер страны Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет. Предварительная причина смерти — лейкемия. О трагедии сообщили зарубежные СМИ.

Сильвио Берлускони родился в 1936 году и быстро добился успеха в разных направлениях деятельности. Gazeta.spb вспоминает, чем запомнился именитый итальянец.

Политика и связь с Россией

Чиновник занимал должность премьер-министра Италии в 1994, 2001–2006 и 2008-2011 годах. С его взглядами на ведение дел были согласны не все: недовольные находились как при правительстве, так и просто в народе. Несмотря на это, Сильвио все же регулярно вновь завладевал властью даже после поражений.

В какое-то время итальянский политик возглавлял местную оппозицию. Это должно было укрепить его статус во взглядах простого населения Италии, но добиться всех поставленных целей не удалось из-за череды судебных разбирательств.

Сильвио Берлускони сыграл важную роль в создании совета Россия — НАТО в 2001-2003 годах. Тогда итальянец выступил своеобразным посредников между Владимиром Путиным и Бушем. Благодаря действиям с его стороны после терактов 11 сентября 2001 года между сверхдержавами было налажено некоторое потепление.

Бизнес и богатство

Как и бывает с политическими деятелями, Сильвио Берлускони был крайне богат. За 2005 год он занял 25-е место в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в 12 миллиардов долларов, но после кризиса в 2008 году он многое потерял.

При этом стоит отметить, что, будучи самым богатым жителем Италии, чиновник множество раз привлекался к ответственности из-за обвинений в сокрытии доходов и взяточничестве. Его адвокаты работали достойно, но в 2012 году Берлускони все же признали виновным в деле о финансовых махинациях.

Песни и поэзия

Несмотря на явный аналитический склад ума, даже творчество давалось умершему Сильвио Берлускони легко. Еще в молодости он проработал певцом на круизном лайнере. Именно с помощью таких выступлений будущему политику удалось оплатить свою дальнейшую учебу на юридическом факультете Миланского университета.

Через некоторое время Берлускони вновь вернулся к музыке и стихам. В 2003, 2006 и 2011 годах он выпускал весьма удачные альбомы.

Творчество во многом помогло экс-премьеру Италии укрепить отношения с Владимиров Путиным. По данным из открытых источников, в 2003 году Сильвио Берлускони выступил перед президентом России с композициями ’O Sole Mio, Torna a Surriento, I’ te vurria vasa и даже «Я всегда думаю о тебе».

Берлускони производил на людей неоднозначное впечатление. Одних он вдохновлял, а другие не без оснований не верили в его искренность. Как бы то ни было, несмотря на скоропостижную смерть чиновника, он надолго останется в памяти жителей как родной Италии, так и многих других стран мира.