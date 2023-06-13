Путин: российских школьников начнут допускать к физкультуре только после медосмотра

В РФ внесли новое положение в закон «Об образовании в России». Теперь школьники будут допускаться к занятия физкультурой только при наличии справки о том, что тренировки для них разрешены и безопасны.

Соответствующий закон уже подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Текст документа разместили в открытом доступе на официальном портале правовой информации.

Чтобы получить требуемые справки, детям придется пройти медицинское обследование. В организациях здравоохранения после профилактических осмотров будут выдавать подтверждающие документы.

Также закон обязует, чтобы сотрудники российских образовательный учреждений оказывали первую помощь детям, если в этом будет необходимость. В документ внесли корректировки: этим будут заниматься только те специалисты, которые прошли соответствующую подготовку и научились таким действиям.