Законопроект о постепенном повышении призывного возраста прошел первое чтение в Госдуме

В Госдуме в Первом чтении приняли законопроект, который предусматривает постепенное увеличение призывного возраста. Отправлять молодых людей в армию планируют не с 18 лет, а с 21 года.

В первом чтении депутаты Госдумы приняли поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года. Как отметили в ведомстве, постигать науку военного дела молодые люди будут с 21 года. При этом также повысят и возрастной предел — с 27 до 30 лет.

Постепенные изменения, в случае принятия поправок, будут вводиться до 2026 года. Так, уже в 2024 году возраст поднимут с 18 до 19 лет (с 27 до 28 соответственно). В 2025 году призывной возраст будет варьироваться от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Ранее Госдума в первом чтении запретила медикам менять пол россиянам.