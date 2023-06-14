Госдума в первом чтении запретила медикам менять пол россиянам

Госдума в первом чтении запретила медикам менять пол россиянам
Baltphoto

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении поправки в законодательство о смене пола в России. Так, планируется запретить подобные хирургические вмешательства, если они не связаны с детскими патологиями.

На пленарном заседании Госдумы 14 июня в первом чтении приняли проект закона, который запрещает медицинские вмешательства по смене пола — превратиться из женщины в мужчину и наоборот станет невозможно, даже при соотвествующем заключении от психиатра и комиссии из врачей других специализаций.

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — указано в законопроекте.

При этом нововведение не будет касаться лечения врожденных аномалий у детей. Перечень того, что смогут «отрезать» или «пришить» медики, утвердят в правительстве РФ.

Госдума законопроект смена пола


 

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