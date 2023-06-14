В Ленобласти дорожники приготовились обойти Мурино

Дорожники в Ленобласти начали готовить территорию для строительства обходного пути у Мурино. Новая трасса позволит избавиться от пробки на Токсовском шоссе.

Ленобласть готовит территорию для обхода Мурино: дорожники начали строительство временного подъезда для обустройства моста через Охту. Как отмечают в администрации 47-го региона, здесь вырубили около трех километров леса, который мешал прокладке новой дороги.

Такова цена за шесть километров трассы, которая включает в себя новый мост через Охту и примыкает к Токсовскому шоссе в районе Кузьмолово. Ожидается, что благодаря обходу удастся снизить трафик и убирать пробки на Токсовском шоссе в Мурино. Завершить строительство планируется в 2026 году. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». К этим мероприятиям также относится строительство нового выезда из Кудрово и расширение Колтушского шоссе.