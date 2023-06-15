ПМЭФ увеличил время ожидания автобусов на Пулковском шоссе

Петербуржцев предупредили о задержках на автобусных маршрутах, которые следуют в сторону Петербурга по Пулковскому шоссе. Время ожидания увеличено до 30 минут.

В Петербурге проходит второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие не самым лучшим образом сказывается на дорожную ситуацию. Так, пассажиров автобусов предупредили о задержках на 30 минут на маршрутах по Пулковскому шоссе в сторону Петербурга.

«…На участке Пулковского шоссе в сторону города автобусные маршруты №№ 39, 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 299, 301 следуют с задержками движения до 30 минут. Время в пути увеличено», — сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее стало известно, что на втором дне ПМЭФ обсудят взаимоотношения с Китаем, ОАЭ и Латинской Америкой.