С 17 июня в двух районах Петербурга водителей ограничат в маневрах на дорогах

С 17 июня в двух районах Петербурга водителей ограничат в маневрах на дорогах
Baltphoto

В Выборгском и Красногвардейском районах с 17 июня будут перекрыты некоторые дороги. Также на определенных трассах введут ограничения из-за ремонтных работ.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) предупредили автомобилистов о сложностях на дорогах в двух районах города. Так, в Выборгском районе с 17 по 20 июня нельзя будет проехать по проспекту Пархоменко от 2-го Муринского проспекта до Болотной улицы. Кроме того, до этой же даты закрыто движение по Болотной улице в направлении от 2-го Муринского проспекта к проспекту Пархоменко.

Сложности будут подстерегать автолюбителей и в Красногвардейском районе с 17 июня по 5 июля. Здесь будет ограничено движение на перекрестке Новочеркасского и Заневского проспектов. В ГАТИ также напомнили, что здесь также до 8 июля будет труднее проехать на перекрестке Заневского проспекта и проспекта Шаумяна.

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