В Госдуме предложили разрешить беременным женщинам бесплатно парковаться на местах для инвалидов

Депутаты Госдумы предложили разрешить беременным женщинам бесплатно парковаться на один час на парковках. Такое нововведение должно помочь будущим мамам избавиться от лишнего стресса. Кроме того, предлагается разрешить водителям в положении занимать на парковке места для инвалидов.

Депутаты партии «Новые люди» решили подумать о будущих мамах, которые водят машину и часто слишком переживают из-за этого. Как сообщает издание «110км», в Госдуме планируют разрешить беременным женщина бесплатно оставлять машину на платной парковке — остановиться без оплаты можно будет на час.

Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что таким женщинам также нужно дать приоритетное право останавливаться как можно ближе к зданиям, у которых паркуются автолюбители — это должно избавить дам от лишнего стресса. Места планируют «отобрать» у инвалидов.