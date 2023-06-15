В Госдуме предложили разрешить беременным женщинам бесплатно парковаться на местах для инвалидов

В Госдуме предложили разрешить беременным женщинам бесплатно парковаться на местах для инвалидов
Фото: Baltphoto

Депутаты Госдумы предложили разрешить беременным женщинам бесплатно парковаться на один час на парковках. Такое нововведение должно помочь будущим мамам избавиться от лишнего стресса. Кроме того, предлагается разрешить водителям в положении занимать на парковке места для инвалидов.

Депутаты партии «Новые люди» решили подумать о будущих мамах, которые водят машину и часто слишком переживают из-за этого. Как сообщает издание «110км», в Госдуме планируют разрешить беременным женщина бесплатно оставлять машину на платной парковке — остановиться без оплаты можно будет на час.

Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что таким женщинам также нужно дать приоритетное право останавливаться как можно ближе к зданиям, у которых паркуются автолюбители — это должно избавить дам от лишнего стресса. Места планируют «отобрать» у инвалидов.

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