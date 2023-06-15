Собирать машины АвтоВАЗа будут осужденные: ситуация связана с нехваткой рабочих

УФСИН по Самарской области предоставит заводу АвтоВАЗ рабочую силу в виде заключенных. Они будут собирать новенькие автомобили Lada в рамках принудительных работ.

АвтоВАЗ расширяет производство, однако выполнять новый объем работ некому — на предприятии недосчитались рабочих. Чтобы решить кадровый дефицит, пришлось обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний. Там быстро нашли людей, которые будут работать на благо отечественного автопрома.

Как сообщает издание «110км», всего на завод АвтоВАЗ к сентябрю направят 1100 осужденных, которым присудили исправительные работы. К январю 2024 года собирать машины направят еще 2900 человек. В общей сложности осужденных привлекут к работе по 19 направлениям.

Напомним, что АвтоВАз планирует с сентября увеличить производство на 28%. К январю 2024 года темпы должны также вырасти на 40%.