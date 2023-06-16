НСКП и АТОЛ договорились о совместном развитии сервисов безналичных платежей

НСКП совместно с IT-компанией АТОЛ подписали на Петербургском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Компании будут работать над развитием сервисов безналичных платежей.

Соглашение на полях ПМЭФ было подписано генеральным директором НСКП Владимиром Комлевым и CEO компании АТОЛ Романом Володиным. Стороны договорились о развитии, в частности, системы быстрых платежей на кассовом оборудовании IT-компании, а также расширении функционала терминалов АТОЛа, и совершенствовании финтех-тех решений в интернете.

«Мы продолжаем совершенствовать не только способы безналичной оплаты, но и клиентский путь, чтобы сделать его максимально простым. Уверены, что объединение технологий НСПК и экспертизы коллег из АТОЛ в сфере эквайринга позволит сделать внедрение оплаты с помощью СБП и других наших платежных сервисов быстрым и удобным для бизнеса, а быстрые и безопасные сценарии оплаты будут востребованными у клиентов», — заявил глава НСКП Владимир Комлев.

Глава компании АТОЛ Роман Володин также подчеркнул, что сотрудничество с НСПК положительно скажется на торговых точках. Так их владельцы смогут предложить клиентам любой их удобных для них способов оплаты покупок. Также компании анонсировали развитие сервисов бесконтактной оплаты с помощью системы быстрых платежей и совместную работу по повышению финансовой грамотности клиентов платежных сервисов.