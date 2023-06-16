Спустя 60 лет: что мы знаем про полет Терешковой в космос

Ровно 60 лет назад, 16 июня 1963 года, корабль «Восток-6» стартовал с космодрома Байконур. В тот день на борту находилась Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт.

Женщина провела в космосе трое суток. За это время ее кораблю удалось сделать 48 витков вокруг земли. Тот полет оказался знаменательным для всего мира. В честь юбилейной даты со дня старта «Восток-6» gazeta.spb предлагает вспомнить, что сейчас нам известно об этом событии.

Почему именно Валентина Терешкова?

Идея запустить женщину в космос возникла у советских исследователей еще до того, как Терешкова ознакомилась с командой. Был объявлен отбор, который из сотен девушек прошли только пять. В их числе оказалась и Терешкова.

Девушку вместе с коллегами призвали на срочную военную службу в звании рядовых. Уже 12 марта 1962 года Валентину зачислили в отряд космонавтов. Тогда и стартовала длительная подготовка к полету.

Терешкова сдала все экзамены на «отлично». Также учредителям подходило то, что девушка была из числа рабочих, а не служащих, как прочие девушки. Эти факторы можно назвать ведущими в выборе кандидатуры для полета.

Сам полет

«Чайка» — так назвали Терешкову на время полета — перед стартом произнесла «Эй! Небо! Сними шляпу!». После этих слов корабль «Восток-6» устремился в космос.

Уже за пределами земли первая женщина-космонавт начала вести бортовой журнал. Также она делала фотографии горизонта, которые позднее пригодились для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере.

Через сорок лет после полета выяснилось, что выдававшиеся пилотом команды были инвертированы направлению движения управления в ручном режиме. Оказалось, что корабль поворачивался не в ту сторону, которая изначально рассматривалась. По данным из открытых источников, проблема была в неправильном монтаже проводов управления. Несмотря на это, полет все равно прошел успешно.

Посадка и адаптация к Земле

Приземлился «Восток-6» в Баевском районе Алтайского края. Аппарат опустился на Землю без происшествий.

Сразу после посадки Валентина Терешкова принялась за еду: слишком соскучилась по обычным продуктам. Ее поведению не помешали даже медицинские наставления немного подождать.

Всего три дня для Терешковой обернулись важным событием для всего человечества.