Новый яхтенный порт «Смоленка» открыли в Петербурге

В субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге на Васильевском острове открыли новый яхтенный порт «Смоленка». Он рассчитан на размещение более 200 судов разного размера: от самых маленьких до катеров в 40 метров.

Порт оборудовали всем необходимым. Для членов клуба и клиентов здесь будут доступны круглосуточная боцманская служба, АЗС и большая парковка.

Новое здание «Смоленки» — базы детского парусного спорта на намыве Васильевского острова — уже осмотрели. Сейчас здесь тренируются воспитанники Академии парусного спорта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, что соглашение о намерениях проведения некоторых работ на объекте было подписано на ПМЭФ-2022. Сейчас местным чиновникам представили проект рекреационного кластера, который планируют возвести. Он будет включать в себя яхтенную марину с тысячей швартовочных мест.