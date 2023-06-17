Петербургского стрелка по прохожим задержали в Приозерском районе

Петербургского стрелка по прохожим задержали в Приозерском районе
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Приозерском районе Санкт-Петербурга сотрудникам правоохранительных органов все же удалось выйти на подозреваемого в стрельбе по прохожим. Происшествие случилось в пятницу, 16 июня, но уже 17 июня поступила информация о задержании злоумышленника.

Огонь был открыт возле жилого дома по Школьной улице. Изначально поступило сообщение от очевидцев случившегося. Позднее данные подтвердила телефонограмма из медицинского учреждения.

Сообщалось, что в больницу поступил 22-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения. У него был прострелен живот. Состояние оказалось средней степени тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было установлено, что в мужчину из револьвера выстрелил 46-летний горожанин. Против задержанного петербуржца уже возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Разбирательство продолжается.

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