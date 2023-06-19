Эксперт Грошева рассказала туристам о правилах покупки самых выгодных билетов

Эксперт Грошева рассказала туристам о правилах покупки самых выгодных билетов
Фото: Baltphoto

Не все хитрости, на которые раньше шли любящие сэкономить туристы, в настоящее время работают. Однако эксперт по туризму Татьяна Грошева назвала варианты, как «поймать» выгодные билеты.

Уловки, когда заказывать билеты было выгоднее всего по вторникам, не работают, рассказала эксперт по туризму Татьяна Грошева журналистам телеканала «Санкт-Петербург». Эсперт отметила, что ранее этот «трюк» работал, так как в этот день авиакомпании меняли курс. В нынешних реалиях компании сверяются с валютными изменениями каждый день, поэтому смотреть авиабилеты лучше около трех часов.

Также для более выгодной покупки следует проверять, как меняются цены на билеты в соседние города — иногда получается дешевле долететь с пересадкой. Также Грошева отметила, что чем больше перелетов, тем более выгодной в итоге становится поездка.

билеты путешествия туризм


 

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Эксперт Грошева рассказала туристам о правилах покупки самых выгодных билетов
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