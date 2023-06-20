Ребенок чуть не утонул в бассейне отеля Курортного района Петербурга

В Курортном районе Санкт-Петербурга в отеле «Скандинавия» чуть не утонул ребенок 2019 года рождения. Мальчика удалось спасти, но с места отдыха его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали и поместили в отделение реанимации.

Как стало известно gazeta.spb, ребенок упал в бассейн и чуть не захлебнулся. Сейчас по факту произошедшего ведется разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Установлено, что ребенок рос в полной благополучной семье, которая не состояла на учете по делам несовершеннолетних. Другие детали случившегося происшествия пока не разглашалась. Также неясно, в каком состоянии в данный момент находится чуть не утонувший в бассейне мальчик.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области электропоезд насмерть сбил двоих мужчин, которые пересекали пути в неположенном месте.