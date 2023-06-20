В Петербурге продлили арест стрелявшему в сотрудника ОМОН мужчине

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд продолжает заниматься делом по факту ранения сотрудника ОМОН. Мужчину, который выстрелил в правоохранителя прямо у станции метро «Гостиный двор», продержат под арестом еще два месяца.

Срок ареста продлили до 24 августа. Сейчас злоумышленнику уже предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ. Расследование ведется по фактам террористического акта, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и публичного призыва к теракту. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемый и его защитник не выступали против увеличения меры пресечения.

Напомним, что происшествие случилось еще в феврале текущего 2023 года. Тогда сотрудника ОМОН серьезно пострадал. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела представляет особую сложность, мотивированную следователем.