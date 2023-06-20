В Петербурге перенесли даты предстоящего саммита Россия — Африка

Во вторник, 20 июня, стало известно, что даты проведения саммита Россия — Африка передвинули. Теперь форум, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июня, состоится в другие дни.

Уже сообщили, что саммит пройдет с 27 по 28 июля. Такую информацию опубликовали на официальном сайте форума.

Напомним, что в ходе саммита будут обсуждаться новые перспективные направления для взаимодействия с африканскими странами. На форуме будет присутствовать глава России Владимир Путин.

Предполагается, что на саммите дружественные государства обсудят аспекты дальнейшего сотрудничества с Россией. Также могут быть рассмотрены варианты реализации совместных проектов. Подробности будут известны позднее.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин высказался о предстоящем саммите Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге.