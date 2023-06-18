Путин высказался о предстоящем саммите Россия — Африка в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля пройдет саммит Россия — Африка. Президент РФ Владимир Путин уже рассказал о своих ожиданиях от предстоящего события.

Глава государства уверен, что в ходе саммита удастся определить новые перспективные направления для взаимодействия с африканскими странами. Предполагается, что сотрудничество продолжится еще более плотно и по разным направлениям, пишут РИА Новости.

Партнеры из Африки смогут повлиять на общее развитие России. Также в ходе саммита должны быть затронут темы помощи иностранным государствам.

Напомним, что 17 июня Владимир Путин уже встретился с президентами шести африканских стран в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подвели итоги ПМЭФ-2023, который проходил в северной столице России с 14 по 17 июня.