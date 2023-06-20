Виктор Бут высказался об извращенных экспериментах над американцами

Виктор Бут высказался об извращенных экспериментах над американцами
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Российский предприниматель Виктор Бут вернулся в Россию после 15-летнего заключения в Америке. С его освобождения прошло уже полгода, и теперь он решил раскрыть секреты о том, с чем ему пришлось столкнуться за пределами родной страны.

По словам Бута, на него оказывалось серьезное психологическое давление. Перед судом в камере постоянно меняли температуру, а в какие-то моменты его даже оставляли в полной темноте. При этом у россиянина все равно оставалась надежда на лучшее. Мужчина отметил, что без нее было бы совсем тяжело.

Отдельно Виктор Бут прокомментировал происходящие на Западе странности. Бывший заключенный отметил, что на американцах «‎проводятся эксперименты». Людей в США мучают с помощью наркотиков и трансгендерной политики, считает Бут. ‎Об этом мужчина рассказал в интервью ЛенТВ24.

Предприниматель убежден, что правительство Штатов «пытается как тараканов отравить, убить» свой народ. Теперь Виктор Бут может быть спокоен: он вернулся в России, пока планирует оставаться в Санкт-Петербурге.

америка наркотики


 

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