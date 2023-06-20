Виктор Бут высказался об извращенных экспериментах над американцами

Российский предприниматель Виктор Бут вернулся в Россию после 15-летнего заключения в Америке. С его освобождения прошло уже полгода, и теперь он решил раскрыть секреты о том, с чем ему пришлось столкнуться за пределами родной страны.
По словам Бута, на него оказывалось серьезное психологическое давление. Перед судом в камере постоянно меняли температуру, а в какие-то моменты его даже оставляли в полной темноте. При этом у россиянина все равно оставалась надежда на лучшее. Мужчина отметил, что без нее было бы совсем тяжело.
Отдельно Виктор Бут прокомментировал происходящие на Западе странности. Бывший заключенный отметил, что на американцах «проводятся эксперименты». Людей в США мучают с помощью наркотиков и трансгендерной политики, считает Бут. Об этом мужчина рассказал в интервью ЛенТВ24.
Предприниматель убежден, что правительство Штатов «пытается как тараканов отравить, убить» свой народ. Теперь Виктор Бут может быть спокоен: он вернулся в России, пока планирует оставаться в Санкт-Петербурге.