Госстройнадзор разрешил построить школу и детсады в Петербурге

Санкт-Петербург в среду, 21 июня, получил разрешение от Госстройнадзора на строительство школы и двух детских садов. В скором времени эти объекты возведут в Выборгском и Приморском районах города.

Школа будет отстроена в Выборгском районе на проспекте Энгельса. Ее площадь составит порядка 28,4 тысячи квадратных метров. Предполагается, что на такой территории сможет обучаться 1 550 человек: по 25 в каждом классе.

Также в Выборгском районе, но уже по Актерскому проезду, построят детский сад на 200 мест с бассейном. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Второй детский сад появится в Приморском районе на Глухарской улице. Его площадь превысит пять тысяч квадратных метров, а заниматься здесь смогут сразу 215 воспитанников.

Ранее сообщалось, что компания Киркорова получила разрешение на строительство ТЦ в деревне Ленинградской области.