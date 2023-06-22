В Петербурге утонул ребенок из-за опасных ныряний на Октябрьской набережной

В Петербурге утонул ребенок из-за опасных ныряний на Октябрьской набережной
Фото: Baltphoto

Трое детей отправились купаться на Октябрьскую набережную. Однако веселое времяпрепровождение закончилось трагедией — один из ныряющих больше не выплыл на поверхность.

В четверг, 22 июня, в Петербурге случилась трагедия. Так, трое детей отправились купаться на Октябрьскую набережную без сопровождения взрослых. Как сообщает телеканал «78», несовершеннолетние петербуржцы не соблюдали технику безопасности, из-за чего один из нырнувших не выплыл обратно на берег.

Одного из юных отдыхающих унесло течением в Неву. Ребенка ищут спасатели. В настоящий момент выясняются все детали происшествия.

Ранее в Петергофе в пруду Голицынского сада обнаружили тела двух девочек, которые утонули в неглубоком водоеме. Сестры купались вместе с отцом, который не уследил за детьми. В деталях происшествия разбираются стражи порядка.

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