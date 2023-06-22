Видовые проекты Setl Group включены в Реестр умных новостроек

Новые проекты Setl Group включены в Реестр умных новостроек, который составляет Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). Это жилые комплексы Amber Club на Малой Неве и Astra Marine на видовом участке у набережной реки, на пр. Обуховской Обороны.

Включение в реестр – это подтвержденный экспертами статус цифрового дома с современными интеллектуальными системами. На сегодняшний день в список умных новостроек ЕРЗ добавлены лишь около 150 проектов со всей России. Среди них – видовые жилые комплексы Setl Group, которые застройщик оснастит интеллектуальной системой SetlHome. Данные счетчиков будут собираться автоматически, а счета можно оплачивать в приложении. Система IP-домофонии позволит открывать гостям дверь парадной прямо со смартфона. В приложении можно будет посмотреть данные с камер видеонаблюдения.

Помимо цифровых технологий жилые комплексы Setl Group, включенные в реестр, могут похвастаться необычными проектами благоустройства придомовой территории. Amber Club возводится в историческом центре Северной столицы, на Васильевском острове. На последних этажах одного из корпусов разместятся видовые пентхаусы с террасами – редкий для высокого комфорт-класса формат квартир. А изюминкой проекта станет пространство в экостиле с ландшафтным дизайном и уютной прогулочной аллеей с местами для спокойного отдыха.

Из многих квартир в жилом комплексе Astra Marine на первой береговой линии Невы откроются красивые виды на водную гладь реки и ажурные арки Финляндского железнодорожного моста. Setl Group благоустроит берег: девелопер создаст здесь променад для прогулок и пирс с качелями и смотровыми биноклями, во дворе появится камерный сад камней с небольшим фонтаном, спортивная площадка и детский сад с бассейном.

Отметим, что в прошлом году в Реестр умных новостроек были включены жилые комплексы Pulse Premier и «Стрижи в Невском 2», которые возводятся в Невском районе на разных берегах реки.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

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