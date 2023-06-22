Петербуржцам рассказали о всех ограничениях из-за «Алых парусов»

Петербуржцам рассказали о всех ограничениях из-за &#171;Алых парусов&#187;
Фото: Baltphoto

Праздник выпускников петербургских школ отразится не только на непосредственных участниках «Алых парусов», но и на давно окончивших все учебные заведения горожанах. Так, 24 июня будут введены ограничения на некоторых дорогах и даже в некоторых магазинах.

Дорогу выпускникам

Из-за проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» в Петербурге до 30 июня запрещено останавливаться на Дворцовой площади вдоль дома 4 и домов 6-8. Кроме того, припарковаться будет невозможно до этой же даты на Биржевом проезде.

В сам же праздничный день к запрету «подключатся» еще 38 дорог, с которых открывается обзор на Неву или которые находятся недалеко от Дворцовой площади. Среди них, например, Университетская, Дворцовая, Адмиралтейская, Петровская, Петроградская, Кронверкская набережные, Биржевая, Суворовская, Конюшенная, Исаакиевская площади, а также набережная канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Гороховая улица, Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.

Разводка Троицкого моста

В ночь с 24 на 25 июня в Петербурге разведут только Троицкий мост. Под его сводами пройдет знаменитый бриг с теми самыми алыми парусами. Переправа не будет доступна для горожан с 12:10 24 июня. В исходное положение мост вернут только в 06:00 26 июня. Отметим, что Дворцовый мост будет также будет разведен с 01:20 до 04:55 24 июня. Перед праздником Троицкий мост разведут в 20:15 23 июня, а наведут в 04:50 24 июня.

Запрет на продажу алкоголя

«Алые паруса» — массовое мероприятие, на котором очень важно соблюдать порядок. Чтобы минимизировать количество слишком «радостных» любителей алкоголя, такие напитки нельзя будет продавать (и соответственно купить) с 22 часов 23 июня до 11 часов 25 числа.

Напомним, что ранее стала известна программа выступлений артистов на «Алых парусах».

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