«Алые паруса — 2023»: что в этом году ждет выпускников и петербуржцев

Фестиваль «Алые паруса» — событие, на которое ежегодно хотят попасть тысячи выпускников школ со всей России. В этот раз традиционное событие Санкт-Петербурга состоится в ночь с 24 на 25 июня.

Праздник проводится в городе на Неве с 1968 года. В основе его названия лежит корабль под алыми парусами, образ которого все школьники запомнили с романа Александра Грина «Алые паруса».

Дату проведения фестиваля в 2023 году уже официально утвердили в правительстве северной столицы, проект уже прошел экспертизу. Также анонсирована программа грандиозного шоу, которого с нетерпением ждут будущие абитуриенты.

Что проведут для выпускников?

Концерт откроется в 22:00 выступлением молодежных музыкальных коллективов и сольных исполнителей. Все участники прошли специальный отбор, чтобы стать частью события.

По данным пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, в прошлом году для лучших школьников России выступили Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Ханна, Полина Гагарина и многие другие. Список имен артистов, которые посетят фестиваль в 2023 году, еще не разглашался.

После концерта для выпускников покажут театрализованное водное шоу. Кульминация фестиваля «Алые паруса» — шествие по Неве брига с характерными алыми парусами. Предполагается, что он пройдет под салют и классическую музыку, как было в 2022 году.

Дальше после 01:00 концерт возобновится и будет идти до 04:00. После этого выпускники смогут продолжить праздник уже самостоятельно, если этого захочется.

Как посмотреть на «Алые паруса»?

Попасть на фестиваль хотят не только выпускники, но и другие люди. Можно попытаться купить билет на «Алые паруса». Обычно «проходки» выставляют накануне события на популярных сайтах объявлений. Цены варьируются, но часто не превышают трех тысяч рублей. Также можно поучаствовать в розыгрышах от организаторов или приобрести билет на подходе к Дворцовой площади.

Главная проблема состоит в том, что билетов, конечно, ограниченное количество. Если найти их не удалось, на брига и салют можно попытаться посмотреть с противоположного берега Невы и стрелки Васильевского острова.

Трудности из-за фестиваля

На ночь «Алых парусов» метро в Петербурге обычно работает всю ночь, с передвижением по «подземке» проблем не возникает. Зато на дорогах действует сразу ряд ограничений. Территорию вокруг Дворцовой площади перекрывают.

Также уже сейчас в городе на Неве стартовали репетиции фестиваля. Из-за них изменится график разводки мостов.