График разводки Троицкого моста изменят из-за подготовки к «Алым парусам»

В Санкт-Петербурге ведется активная подготовка к празднику выпускников «Алые паруса». В связи с этим в городе не Неве на время изменится график разводки Троицкого моста.

Корректировки будут связаны с репетициями праздника, которые сейчас уже идут в северной столице. Изменения затронут две ночи: с 11 на 12 июня и с 12 на 13 июня.

В период с 11 на 12 июня переправу разведут в 23:00. В обычное положение мост вернут в 04:55. В эту ночь остальные мосты будут разводиться по действующему известному графику. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

В ночь с 12 на 13 июня переправа Троицкого моста будет разведена в 23:00 и наведена в 04:55. При этом остальные мосты разводить вообще не будут.

Уточняется, что этот график является только предварительным. Время разводки мостов может быть изменено прямо в день проведения мероприятия. Актуальную информацию в организации публикуют оперативно.