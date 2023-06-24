В Петербурге по техническим причинам закрыли Эрмитаж

В Санкт-Петербурге в субботу, 24 июня, для посетителей закрыли государственный Эрмитаж. Происходящее объясняют техническими причинами.

Подробности пока не уточнялись. О временном закрытии сообщили в пресс-службе музея РИА Новости.

Нет сведений, когда Эрмитаж вновь начнет работать. Предположительно, ограничения не продлятся слишком долго. Всю необходимую информацию можно уточнять напрямую у представителей музея.

Напомним, что в субботу, 24 июня, в Санкт-Петербурге продолжают действовать усиленные меры безопасности. В настоящее время, по данным пресс-службы Смольного, обстановка по городу остается спокойной и контролируемой. Также в городе на Неве уже грядущей ночью должен пройти праздник выпускников «Алые паруса».

Ранее сообщалось, что сотрудники Эрмитажа предупредили петербуржцев и гостей северной столицы России о наживающихся на людях спекулянтах.