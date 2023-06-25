Главный тренер ЦСКА объяснил успех «Зенита» деньгами

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, чем обусловлен вечный успех футбольного клуба Санкт-Петербурга «Зенит». По мнению мужчины, многое в этом вопросе играют деньги.

Федотов заявил, что финансовое состояние действительно может все определять. Материальная устойчивость, по мнению главного тренера ЦСКА, помогает петербургскому ФК оставаться с высокими показателями.

Ситуация с «Зенитом» Федотов сравнил с ФК «Бавария» в Германии. Там вокруг клуба творится тот же «гегемон», отметил тренер «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам сезона-2022/23, «Зенит» стал чемпионом России, а ЦСКА финишировал на второй позиции. Многие поклонники петербургского ФК могут посчитать именно такое распределение мест между командами причиной громких заявлений Федотова.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Вендел все же вернется в Россию.