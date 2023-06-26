Кардиолог назвала основной анализ для контроля за работой сердца

Летом из-за жары могут обостриться заболевания сердечно-сосудистой системы. Чтобы предупредить возможные обострения и проблемы со здоровьем, стоит раз в год сдавать один важный анализ.

Проблемы с сердцем и сосудами могут начать беспокоить человека в период летней жары. Из-за повышенной температуры сердце начинает быстрее сокращаться, что может привести к аритмии или скачкам артериального давления.

Чтобы контролировать работу сердечно-сосудистой системы, нужно хотя бы раз в год сдавать основной анализ — важно проверять уровень калия. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала кардиолог-ревматолог, кандидат медицинских наук Виктория Львовская.

Эксперт отметила, что калий — важный минерал, который отвечает за ритмичность работы сердца и поддерживает оптимальное для человека артериальное давление.