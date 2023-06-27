Школы и детский сад пообещали построить жителям трех районов Петербурга

В Калининском и Невском районе пообещали построить школы, а в Московском — детский сад на 300 мест. Новые объекты должны помочь разгрузить другие учреждения в перенаселенных ЖК.

Три новых социальных объекта построят в Петербурге, следует из заключения Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга (Госстройнадзор).

Так, в Калининском районе на улице Академика Константинова возведут школу на 1125 учеников. Учебное заведение будет оснащено двумя бассейнами, двумя спортивными залами и библиотекой. В Невском районе на Русановской улице школа будет несколько меньше — здесь смогут принять 550 учеников, однако построена она будет на средства из городского бюджета.

В Московском районе на Пулковском шоссе появится садик на 300 малыше. Дети смогут заниматься в бассейне, физкультурном и музыкальном залах.

Ранее стало известно, что полицейские начнут патрулировать школьные стадионы в Петербурге.