Крупное ДТП с погибшими и пострадавшими под Самарой заинтересовало главу СК

Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки, которую организовали после ДТП в Самарской области. Шесть человек погибли, еще восемь находятся в больнице.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, которую организовали после крупного ДТП в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомтсва.

Так, во вторник, 27 июня, на трассе в Самаркой области у села Большая Черниговка столкнулись «Honda Stepwgn» и «Hyundai Elantra». В итоге шесть человек скончались на месте, еще восемь получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице.

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