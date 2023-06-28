Для новичка «Зенита» сборы в России оказались тяжелее сборов в Бразилии

Новичок футбольного клуба Санкт-Петербурга «Зенит» Ду Кейрос поделился своими впечатлениями от сборов в России. По его словам, они оказались в разы тяжелее сборов в Бразилии, с которыми он сталкивался ранее.

Бразилец отметил, что за последние годы европейский футбол серьезно изменился. Из-за этого сейчас даже предсезонная подготовка стала серьезнее и тяжелее. При этом Кейрос уверен, что именно это и поможет ему подготовиться к старту нового сезона.

Новичок петербургского «Зенита» подчеркнул, что с нетерпением ждет игры против московского «Спартака». Она должна оказаться принципиальным противостоянием, пишет РИА Новости.

Напомним, что 23-летний Ду Кейрос дебютировал в августе 2021 года. За прошедшее время он принял участие в 99 матчах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Летом игрок присоединился к «Зениту».

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил успех «Зенита» материальным положением этого ФК.