Депутаты-«яблочники» Петербурга хотят отодвинуть от платных парковок чиновников

Депутаты-«яблочники» Петербурга хотят отодвинуть от платных парковок чиновников
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге чиновников Смольного планируют отодвинуть от платных парковок. Отдельными законопроектами для борьбы со сложившейся ситуацией занимаются депутаты-«яблочники» местного Законодательного собрания.

Сейчас порядок создания платных парковок по городу на Неве курируют чиновники. Если корректировки утвердят, эти обязанности перейдут к тем законам Петербурга, которые принимаются открыто и публично.

Как сообщает Мойка78, лейтмотивом инициативы станут ограничения полномочий городских чиновников по расширению зоны стоянок. При этом стоит учитывать, что в вопросе имеются нюансы. Например, против платной парковки выступают те депутаты, которые раньше молчали. По итогу в системе может возникнуть множество недочетов.

Вопрос об изменениях обсуждается уже длительно время. Тему «мусолят» еще со времен постановления Полтавченко от 2014 года. Сейчас «яблочники» взялись за процесс чуть активнее и с новым энтузиазмом.

У горожан остается много вопросов по поводу происходящего. Есть толпа недовольных работой платных парковок. При этом люди не уверены, что что-то серьезно изменится, если порядок регулирования системы подкорректируют.

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