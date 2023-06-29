В Петербурге разбираются с ОПГ по отмыванию имущества на 15,7 миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге продолжается расследование по факту легализации (отмывания) имущества, приобретенного в результате преступлений. Сейчас по возбужденным уголовным делам проходят члены организованной преступной группировки. Всего среди фигурантов оказались 35 человек: главарь, восемь руководителей и простые участники ОПГ.

Как стало известно gazeta.spb, члены преступного сообщества вели свою деятельность не только в Петербурге, но и в Московской области, Краснодарском крае и некоторых других регионах России. Злоумышленники завладевали деньгами пайщиков под предлогом улучшения жилищных условий граждан. Общая сумма ущерба составила на менее 15,7 миллиарда рублей.

По итогу на ОПГ наткнулась полиция. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали троих подозреваемых в махинациях с недвижимостью.