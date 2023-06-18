В Петербурге задержали троих подозреваемых в махинациях с недвижимостью

В Санкт-Петербурге сотрудникам полиции удалось выйти на подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью недееспособных горожан. Сейчас уже задержали сразу троих человек, которые проходят по возбужденному уголовному делу.

Среди задержанных оказались 45-летняя дама и двое ее ранее судимых подельников 35 и 53 лет. Выяснилось, что женщина из Псковской области выступала от имени недееспособной жительницы северной столицы в ходе сделки о продаже чужой квартиры. Махинацию успешно удалось провернуть. Сумма договора составила 6,3 миллиона рублей.

Размер ущерба признали особо крупным. Позднее было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время по факту случившегося проводится разбирательство. Обстоятельства мошенничества выясняются, у подозреваемых изъяли телефоны и флешки.