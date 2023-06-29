Колесов назвал текущий четверг последним жарким днем месяца

В Санкт-Петербурге под конец месяца ожидается серьезное похолодание. В четверг, 29 июня, жители северной столицы России еще могут насладиться теплом, хотя местами все же фиксируется дождь.

Как сообщает NWpress, главный синоптик Петербурга Александр Колесов попытался заверить петербуржцев в том, что грозы пройдут только по окраинам города. В своем телеграм-канале он написал, что в центре погода может оставаться солнечной и даже достигать +30 градусов.

Пока температура не упала вниз, горожанам советуют отдыхать на улице и радоваться солнцу. В последний день месяца стоит ждать дождей. Таким образом, четверг станет последним жарким днем завершающегося июня.

Жителям Ленинградской области в этом вопросе уже повезло меньше: даже 29 июня регион заливает дождями. В южных районах осадки бушуют с неистовой силой.