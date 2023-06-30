Петербуржцы с кунг-фу наклонностями получили наказание за разбой в массажных салонах

Петербуржцы с кунг-фу наклонностями получили наказание за разбой в массажных салонах
Фото: Baltphoto

В Петербурге вынесли приговор трем мужчинам, которые грабили массажные салоны. Обезвреживать сотрудникам им помогали навыки боевых искусств и перцовый баллончик.

Трое мужчин в Петербурге получили от шести с половиной до четырех лет колонии строго режима по статье о разбое с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Так, трое злоумышленников с 2020 по 2021 год совершили восемь налетов на салоны по оказанию косметических и массажных услуг. Мужчины, обладая навыками боевых искусств, врывались в помещения, распыляли перцовый баллончик, а затем, угрожая ножом, похищали деньги. Всего фигуранты «заработали» таким образом 600 тысяч рублей.

Ранее женщина-охранник стала жертвой налетчиков на штрафстоянку в Центральном районе. Пенсионерку избили и связали, а после похитили из кассы деньги.

новости СПб прокуратура разбой


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы с кунг-фу наклонностями получили наказание за разбой в ...
В Колпинском районе выпала двойная «доза» осадков
Троллейбусы и трамваи перестали ходить на улице Руставели из-за потопа
Долги россиян по ипотеке стали самыми крупными за всю историю жилищного ...
«Жертвами» рейдов в Петербурге стали более полусотни уличных продавцов
Во дворе филфака СПбГУ открыли памятник первому президенту Вьетнама
Уровень безработицы в России обновил исторический минимум
В Петербурге ищут подрядчика для строительства Русановской улицы за 1,3 ...