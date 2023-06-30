Петербуржцы с кунг-фу наклонностями получили наказание за разбой в массажных салонах

В Петербурге вынесли приговор трем мужчинам, которые грабили массажные салоны. Обезвреживать сотрудникам им помогали навыки боевых искусств и перцовый баллончик.

Трое мужчин в Петербурге получили от шести с половиной до четырех лет колонии строго режима по статье о разбое с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Так, трое злоумышленников с 2020 по 2021 год совершили восемь налетов на салоны по оказанию косметических и массажных услуг. Мужчины, обладая навыками боевых искусств, врывались в помещения, распыляли перцовый баллончик, а затем, угрожая ножом, похищали деньги. Всего фигуранты «заработали» таким образом 600 тысяч рублей.

Ранее женщина-охранник стала жертвой налетчиков на штрафстоянку в Центральном районе. Пенсионерку избили и связали, а после похитили из кассы деньги.