Роспотребнадзор на два месяца закрыл ресторан у Исаакиевского собора из-за ряда нарушений

Роспотребнадзор на два месяца закрыл ресторан у Исаакиевского собора из-за ряда нарушений
Фото: Baltphoto

Отсутствие медицинских книжек у персонала, реализация просроченной продукции и нарушение правил маркировок стали причинами для приостановки деятельности ресторана «Счастье у Исаакия».

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку ресторана на Малой Морской улице в Петербурге. Здесь располагается ресторан «Счастье», посетители которого могут любоваться видом на Исаакиевский собор. Однако на 60 дней заведение вынуждено будет приостановить свою деятельность из-за ряда нарушений.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, ООО «Счастье у Исаакия» не соблюдало принятые для общепита нормы. Так, сотрудники предприятия работали без медицинских книжек, посетителям предоставляли продукцию с истекшим сроком годности, нереализованную вовремя продукцию замораживали, чтобы после разморозки снова предоставить гостям.

Теперь по решению Октябрьского суда деятельность ресторана приостановлена.

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