Автобус вспыхнул во Фрунзенском районе Петербурга

Днем в воскресенье, 2 июля, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга случился серьезный пожар в автобусе. У транспортного средства сгорели все сгораемые части.

Возгорание произошло по Днепропетровской улице. Огонь удалось ликвидировать менее чем через 20 минут после поступления сообщения о пожаре. На месте тушения работали сразу десять человек личного состава, были задействованы две единицы техники. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пока сведений о пострадавших не поступало, но проверки продолжаются. В настоящее время специалисты профильного ведомства разбираются со всем произошедшим. Причины и обстоятельства возгорания автобуса во Фрунзенском районе Петербурга устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге синий пассажирский автобус загорелся в Приморском районе. Салон выгорел почти полностью.