Из-за выставки в Петербурге из трассы автобусов частично исключат остановки «Морской вокзал‎»

В Санкт-Петербурге в понедельник, 3 июля, стартует проведение выставочных мероприятий на территории АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад». Из-за этого до 12 июля включительно будет частично изменена схема движения общественного транспорта.

Из трассы автобусного маршрута № 158 исключаются остановки «Морской вокзал №1» и «Морской вокзал №2‎». Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок‎». Передвижение по городу стоит планировать с учетом указанных изменений.

Остальной общественный транспорт в Санкт-Петербурге должен продолжить ходить по действующей схеме, несмотря на выставку. Информации о других новых ограничениях пока не поступало. При этом все другие действующие корректировки продолжат сохраняться на городских дорогах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге две полосы движения закроют на внешнем кольце КАД.