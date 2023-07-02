Две полосы движения закроют на внешнем кольце КАД

Две полосы движения закроют на внешнем кольце КАД
Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Санкт-Петербурге с 4 по 9 июля перекроют для движения всех видов транспорта участок дороги на внешнем кольце КАД в районе вантового моста. Ограничения будут действовать из-за работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

Из-за закрытия трассы федерального значения А-118 КАД на Большом Обуховском мосту через Неву (вантовый мост) жителей и гостей северной столицы ждут серьезные трудности. Поток транспорта с перекрытых третьей и четвертой полос перейдет на две открытые. Стоит готовиться к пробкам и заторам.

Также на первой и второй полосах дорог тоже будут действовать некоторые новые правила движения. Здесь введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге КАД у Выборгского шоссе полностью перекроют в обе стороны на целый месяц.

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