КАД у Выборгского шоссе полностью перекроют в обе стороны на месяц

Путепровод в составе развязки КАД с Выборгским шоссе перекроют с 1 июля по 1 августа. Движение в обе стороны будет недоступно для автомобилистов.

В Петербурге с 1 июля для автомобилистов действуют новые ограничения на КАД. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из-за дорожных работ на 18 км дороги будет полностью перекрыто движение транспорта по съезду с внутреннего кольца на Выборгское шоссе. При этом также с 1 июля, но уже до 1 сентября нельзя будет проехать по съезду с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД.

«Объезд перекрытого участка будет осуществляться через разворотную петлю (с внешнего на внутреннее кольцо КАД), расположенную на 17 километре в районе складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК», и через транспортную развязку на пересечении с проспектом Энгельса, расположенную на 24 километре КАД», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Финансовый конгресс ЦБ ограничит маневры автомобилистов в Петербурге.