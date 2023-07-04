Названы лучшие виды спорта для профилактики инфаркта

Спорт — это жизнь, так как регулярная физическая активность помогает предотвратить развитие различных заболеваний. По статистике, чаще всего причиной летальных исходов являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать инфаркта, нужно подобрать специальные виды спорта.

Как влияет спорт на здоровье?

Физическая активность снижает вероятность образования тромбов, отмечают в Роспотребнадзоре. Кроме того, регулярные нагрузки улучшаю кровоснабжение не только сердца, но и мышц, что благотворно сказывается общем каркасе тела. Также спорт помогает снизить «сосудистое сопротивление», что приводит к снижению артериального давления. На фоне регулярных занятий снижается уровень «плохого» холестерина в крови.

Спорт благотворно влияет и на ментальное здоровье. Физическая активность помогает побороть депрессивное состояние, справиться с тревожностью, повышается жизненный тонус.

Какой спорт лучше выбрать?

Чтобы изменить в лучшую сторону свое здоровье не обязательно покупать абонемент в тренажерный зал. Бесплатный способ сохранить здоровье — много ходить. Подойдет бодрая динамичная ходьба или легкая прогулка перед сном. Усилить нагрузку можно с помощью палок для скандинавской ходьбы.

Для профилактики инфаркта также подходит йога. Так как в этой сфере активности важно следить за дыханием, йога эффективна для снижения давления при гипертонии и уровня тревоги.

Отлично помогает справится с сердечно-сосудистыми заболеваниями плавание. «Доказано, что регулярное посещение бассейна позволяет отказаться от препаратов, разжижающих кровь», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Заниматься любой активностью нужно не менее 30 минут три раза в неделю.