В Петербурге восстановили работу платных парковок после технического сбоя

В Петербурге восстановили работу Единого городского парковочного пространства. Ранее автомобилисты отмечали технические сбои при оплате стоянки.

С очередными трудностями встретились петербургские автомобилисты в зоне платных парковок 5 июля. Так, около часа дня горожане столкнулись со сбоями при оплате стоянки — пока городские власти устраняли неполадки, парковочная инспекция приостановила фиксацию.

Однако уже через час работу Единого городского парковочного пространства восстановили. Автомобилистам теперь снова нужно оплачивать свое нахождение на городских стоянках, рискуя получить штраф за просрочку платежа.

«Автомобили парковочной инспекции возобновили фиксацию, просим быть внимательными и производить оплату в течение 15 минут после остановки», — пригрозили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Напомним, что с 1 июля в Петроградском районе также заработала зона платной парковки.